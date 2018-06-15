В ЛНР сообщили об артиллерийском обстреле республики украинскими военными

Украинские военные открыли огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) из артиллерийских орудий калибра 122 мм. Один человек ранен. Об этом сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Сегодня ночью в 22:15 украинские силовики открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм со стороны Новотошковского по населенному пункту Кировск», — цитирует его «РИА Новости».

В результате обстрела были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

«Осколочные ранения и перелом получила мирная жительница 1977 года рождения», — добавил Марочко.

13 июня сообщалось, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения в Донбассе военную технику. Марочко тогда отметил, что большое количество украинской бронетехники, в том числе танки, замечены в лесном массиве у населенного пункта Гречишино. При этом силовики выставили посты, чтобы скрыть технику от наблюдателей ОБСЕ.

Неделей ранее президент России Владимир Путин предостерег Украину от наступления в Донбассе. Он подчеркнул, что такая попытка будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности.

С 2014 года Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать политиков, пришедших к власти в результате госпереворота.