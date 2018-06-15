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В ЛНР сообщили об артиллерийском обстреле республики украинскими военными

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Фото: ТАСС/Степан Петренко
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Украинские военные открыли огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) из артиллерийских орудий калибра 122 мм. Один человек ранен. Об этом сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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«Сегодня ночью в 22:15 украинские силовики открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм со стороны Новотошковского по населенному пункту Кировск», — цитирует его «РИА Новости».

В результате обстрела были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

«Осколочные ранения и перелом получила мирная жительница 1977 года рождения», — добавил Марочко.

13 июня сообщалось, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения в Донбассе военную технику. Марочко тогда отметил, что большое количество украинской бронетехники, в том числе танки, замечены в лесном массиве у населенного пункта Гречишино. При этом силовики выставили посты, чтобы скрыть технику от наблюдателей ОБСЕ.

Неделей ранее президент России Владимир Путин предостерег Украину от наступления в Донбассе. Он подчеркнул, что такая попытка будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности.

С 2014 года Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать политиков, пришедших к власти в результате госпереворота.

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