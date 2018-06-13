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В ЛНР сообщили о стягивании ВСУ техники к линии соприкосновения

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Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак
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Украинские военные стягивают к линии соприкосновения в Донбассе военную технику. Об этом сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

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«Украинское оккупационное командование продолжает наращивать свои силы и средства вблизи линии соприкосновения. Так, по информации нашей разведки, вчера (11 июня. — Ред.) в районе населенного пункта Северодонецк осуществлено получение со склада ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) 122-миллиметровых снарядов и боеприпасов к стрелковому оружию», –– цитирует его «РИА Новости».

По данным Марочко, боеприпасы предназначены для 53-й отдельной механизированной бригады ВС Украины.

Он отметил, что в лесном массиве у населенного пункта Гречишино замечено большое количество украинской бронетехники, в том числе танки. При этом силовики дежурят по периметру района, чтобы скрыть технику от наблюдателей ОБСЕ.

«Еще одно скопление запрещенного Минскими соглашениями вооружения находится в районе населенного пункта Врубовка Попаснянского района на удалении 12 км от линии боевого соприкосновения», –– сообщил представитель ЛНР.

По его словам, в этом районе находится 21 единица артиллерийских систем «Мста-Б» калибра 152 мм.

Также Марочко сообщил о прибытии к границам ЛНР украинского спецназа, переодетого в военную форму российского образца.

По его словам, Киев готовит «провокации и акты насилия в отношении мирных жителей».

«Это может послужить основанием для дискредитирующей информационной кампании, направленной против ЛНР и России», — указали в ЛНР.

В связи с указанными данными, Марочко призвал представителей ОБСЕ активизировать воздушное наблюдение и добиться отвода украинских сил.

В начале июня сообщалось, что военные НАТО ведут подготовку ВСУ к наступлению в Донбассе.

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