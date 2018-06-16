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Госдеп обвинил Россию в «предупредительной стрельбе» в Донбассе

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Фото: TASS/AP/Alastair Grant
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Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что возле миссии ОБСЕ в Донбассе велся предупредительный огонь. Ответственность за инцидент она возложила на Россию, не приведя при этом никаких доказательств.

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В Twitter Науэрт опубликовала отчет Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, в котором говорилось, что возле села Пикузы (23 км от Мариуполя) 14 июня были замечены двое вооруженных людей, которые стреляли в воздух.

«Я вижу сообщения о том, что подчиненные России военные стреляли из огнестрельного оружия, чтобы угрожать сотрудникам мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Сотрудники СММ ОБСЕ рискуют своей жизнью, чтобы защитить гражданских лиц. Россия должна прекратить свое заслуживающее осуждения поведение», — написала Науэрт.

При этом каких-либо доказательств того, что участники инцидента имеют отношение к РФ, она не привела.

В 2014 году Киев начал военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые не признали итоги госпереворота на Украине.

При этом украинские власти обвиняют в участии в конфликте РФ. Москва неоднократно отмечала абсурдность такой позиции, указывая, что не является стороной конфликта, и называя подобные заявления необоснованными и бездоказательными.

В последние несколько месяцев в республике Донбасса сообщают о возобновлении обстрелов со стороны ВСУ.

Только за последнюю неделю, по их данным, из-за артобстрела пострадали минимум две женщины.

Также в ЛНР заявили о стягивании ВСУ техники к линии соприкосновения.

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