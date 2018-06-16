Макрон призвал к реализации договоренностей глав МИД «нормандской четверки»

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к скорейшей реализации договоренностей, достигнутых на переговорах глав МИД «нормандской четверки» в Берлине. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

Призыв Макрона прозвучал после его телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

«Президент Франции подчеркнул важность быстрого осуществления всеми сторонами срочных мер, согласованных министрами иностранных дел и направленных на укрепление режима прекращения огня и защиту гражданской инфраструктуры», –– приводит ТАСС сообщение администрации французского лидера.

11 июня в Берлине состоялась встреча министров иностранных дел Германии, Украины, Франции и России — «нормандской четверки». Главы МИД обсудили гуманитарные проблемы Донбасса, вопрос освобождения заключенных и параметры возможного размещения миссии ООН на востоке Украины. По итогам переговоров министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что встреча была полезной, однако у Москвы еще есть вопросы к Киеву о выполнении Минских соглашений.