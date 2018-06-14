Сурков продолжит курировать в Кремле урегулирование в Донбассе

Помощник президента РФ Владислав Сурков продолжит курировать в Кремле урегулирование конфликта на юго-востоке Украины, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Сурков 13 июня был вновь назначен на пост помощника президента России.

При посредничестве Суркова в 2014 году были заключены первые, а затем в 2015 году — вторые минские соглашения. Эти документы содержат план действий по завершению конфликта в Донбассе и возврату региона под контроль Киева в обмен на широкую автономию.