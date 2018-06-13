Брычева и Сурков сохранили посты помощников президента

Лариса Брычева и Владислав Сурков сохранили посты помощников президента России. Об этом говорится в указе главы государства, размещенном в среду, 13 июня, на сайте Кремля.

Сообщается, что Сурков вновь занял пост помощника президента, а Брычева — помощника главы государства — начальника Государственно-правовового управления президента РФ.

Также должности за собой сохранили Игорь Левитин, Юрий Ушаков и Андрей Фурсенко. Новым помощником президента назначен Анатолий Серышев, ранее занимавший пост главы УФСБ по Карелии. Кроме того, помощником главы государства — начальником Контрольного управления вместо Константина Чуйченко стал Дмитрий Шальков.

Ранее 13 июня сообщалось, что Дмитрий Песков был переназначен заместителем руководителя администрации президента — пресс-секретарем российского лидера.