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Электроснабжение Крыма полностью восстановлено

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Фото: TASS/DPA/Patrick Pleul
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Минэнерго России отчиталось о полном восстановлении электроснабжения в Крыму. Отключение света затронуло почти 2,5 млн человек, том числе жителей Краснодарского края.

Как уточняется в сообщении на сайте ведомства, на полуострове света не было у 2,3 млн человек, в Краснодарском крае — у 135 тыс. человек. Восстановить электроснабжение полностью удалось в 17:22.

Днем 13 июня стало известно, что электричества нет в нескольких населенных пунктах Крыма и Краснодарского края. Сообщалось, что в центре Симферополя встали троллейбусы и не работали светофоры, а в Севастополе не работали банки, терминалы, не было электричества в торговых центрах и частных домах.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов объяснил произошедшее скачком напряжения на подстанции «Тамань» и пообещал устранить неполадки в кратчайшие сроки. 

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