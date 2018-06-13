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Электроснабжение Крыма частично восстановили

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Фото: REUTERS/Neil Hall
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Электроснабжение Крымского полуострова частично восстановлено 13 июня в 16:30, сообщает «РГ».

В Минэнерго отметили, что в ближайшее время электроснабжение на полуострове восстановят полностью.

Ранее 13 июня стало известно, что электричества нет в нескольких населенных пунктах Крыма. В центре Симферополя встали троллейбусы и не работали светофоры. Ряд учреждений включил генераторы.

Глава республики Крым Сергей Аксенов объяснил отключение электричества скачком напряжения на подстанции «Тамань».

В настоящее время аварийный участок выведен из работы. «Поставлен под напряжение автотрансформатор 1, введены в работу 4 кабельно-воздушные линии 220 кВ Крымского энергомоста. Идет набор нагрузки. В настоящее время переток составляет 241 МВт», — отмечается в сообщении Минэнерго.

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