Глава Крыма объяснил причины отключения электричества

Отключение электричества и мобильной связи произошло в среду, 13 июня, в нескольких населенных пунктах Крыма из-за скачков напряжения на подстанции «Тамань», сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий. Весь Крым остался без света», – написал он в Facebook.

Аксенов также отметил, что в течение трех часов энергоснабжение будет восстановлено.

«Просим соблюдать спокойствие», – добавил он.

Ранее 13 июня сообщалось, что света нет в нескольких населенных пунктах Крыма. В центральной части Симферополя остановились троллейбусы, не работают светофоры. Некоторые учреждения и предприятия включили генераторы.

По данным журналистов, также электричество отключилось в центре Севастополя. В городе не работали банки, терминалы, нет электричества в торговых центрах и частных домах. Наблюдаются перебои с сотовой связью.