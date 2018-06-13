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Крым остался без электричества

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Отключение электричества и мобильной связи произошло в нескольких населенных пунктах Крыма, сообщает «Крым-информ», ссылаясь на очевидцев.  

Света нет, в частности, в центральной части Симферополя: остановились троллейбусы, не работают светофоры. Некоторые учреждения и предприятия включили генераторы.

По данным агенства «РИА Новости», остался без света и центр Севастополя. В городе не работают банки, терминалы, нет электричества в торговых центрах и частных домах. Наблюдаются перебои с состовой связью.

В компании «Кубаньэнерго» сообщили о масштабном отключении линии, снабжающей электричеством Крымский полуостров.

В конце июля 2017 года в Крыму произошла похожая ситуация — на энергомосту сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани, в результате чего полуостров оказался обесточен

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