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Взлом южнокорейской биржи обрушил биткоин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Курс биткоина за минувшие выходные упал более чем на 10% после заявления южнокорейской криптовалютной биржи о кибератаке. Согласно данным CoinDesk, стоимость самой популярной криптовалюты опустилась ниже $6,7 тыс.

Криптовалютная биржа Coinrail 10 июня сообщила о краже некоторой суммы альтернативных криптовалют после хакерской атаки. Порядка 70% ее цифровых активов были переведены на носитель, не подключенный к интернету.

Биржа заявила, что работает над возвращением потерянных активов. Coinrail не уточнила сумму ущерба, однако, по некоторым оценкам, она составляет более $40 млн.

В конце мая эксперты говорили о снижении стоимости биткоина. Прогнозы были связаны с началом расследования по делу о манипуляции курсами криптовалюты, которое инициировало министерство юстиции США.

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