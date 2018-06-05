Макрон сравнил разговоры с Трампом с содержимым сосиски

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя переговоры с президентом США Дональдом Трампом, ответил вольной цитатой о содержимом сосисок, которую приписывают первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники рассказал, что телефонный разговор Макрона и Трампа прошел ужасно. Во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху лидера Франции спросили о материале и попросили прокомментировать, сообщает Reuters.

Макрон заявил, что люди вряд ли стали бы есть сосиски, если бы знали, из чего они делаются, вспомнив тем самым фразу Бисмарка. При этом его слова касались не только Трампа, но и разговоров с остальными мировыми лидерами.

«Поэтому мне нравится, когда люди видят еду уже готовой. Я не уверен, что кухонные комментарии повысили бы заказы на нее или улучшили аппетит», — пояснил Макрон.