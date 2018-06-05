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Кочевая мастерская летом проедет по районам Удмуртии

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«Кочевая мастерская архитектуры культурного наследия» проедет по четырем районам Удмуртии. Совместно с местными жителями специалисты спроектируют комфортное общественное пространство вокруг памятников. По данным агентства по госохране объектов культурного наследия, летом участники экспедиции будут двигаться по южной ветке Сибирского тракта.

В Сюмсинском, Селтинском, Игринском и Дебесском районах создадут творческие группы из представителей молодежи, краеведов, гражданских активистов. Об этом сообщает ИА «Сусанин». Проект кочевой мастерской получил поддержку на конкурсе президентских грантов по направлению «Сохранение исторической памяти». 

Как писал портал iz.ru, реставрационные работы на боевой башне в «городе мертвых» Цой-Педе планируется завершить к октябрю текущего года, она расположена у слияния рек Чанты-Аргун и Меши-хи в Итум-Калинском районе Чеченской Республики. Объект внесен в список культурного наследия федерального значения и входит в комплекс сооружений некрополя Цой-Педе, построенного в XV–XVIII веках.

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