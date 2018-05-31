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Боевую башню в «городе мертвых» Цой-Педе отреставрируют

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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Реставрационные работы на боевой башне в «городе мертвых» Цой-Педе планируется завершить к октябрю текущего года, она расположена у слияния рек Чанты-Аргун и Меши-хи в Итум-Калинском районе Чеченской Республики.

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Объект внесен в список культурного наследия федерального значения и входит в комплекс сооружений некрополя Цой-Педе, построенного в XV–XVIII веках.

На реставрацию будет потрачено 48 млн рублей, средства выделяются из федерального бюджета, сообщает RosTender.info.

«Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» объявила конкурс на восстановление сооружения, заявку можно подать до 21 июня, итоги подведут 27 июня.

Как следует из документов, подрядчику предстоит до 15 октября 2018 года выполнить работы по восстановлению кладок, консервации оснований и фундамента, воссозданию деревянного и металлического убранства башни. Проект реставрации разработали в РСФ «МИР».

В середине мая стало известно, что исторические дома планируют отреставрировать в центре Казани в рамках фестиваля «Том Сойер фест». 

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