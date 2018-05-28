Памятниками культуры признали два старинных дома в Тамбове

В реестр объектов культурного и исторического наследия внесены два старинных дома в Тамбове. Речь идет о строениях на улицах Нововская и Тельмана.

Дом на Тельмана является жилым. Его фасад украшен элементами декора в стиле модерн. Это фигурные карнизные консоли и кованые решетки, которые декорированы орнаментом с растительными мотивами. Дом на Носовской улице — это образец городской усадьбы XIX–XX веков.

Как поясняет ИА «Онлайн Тамбов.ру», новый статус позволит не только защитить здания от возможного сноса, но и поспособствует скорейшему проведению работ по ремонту и реставрации. За них будут отвечать собственники строений.

Отметим, что в Тамбовской области сейчас активно идет пополнение реестра памятников. Только в марте в него попали 12 строений. Они расположены в Тамбове и Моршанске.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Петербурге арендатор исторического здания сбил с фасада маскароны в виде львиных голов.