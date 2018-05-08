Прямой эфир

Лепнину со львами сбили с исторического здания в Петербурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Маскароны в виде львиных голов пропали с фасада исторического здания на 13-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Уже установлено, что фигуры сбили сотрудники ООО «Вегас». Компания арендует помещение на первом этаже. Кроме того, фирма сделала дверной проем на лицевом фасаде.

Как установила проверка, проведенная комитетом по государственному использованию и охране памятников истории и культуры, на момент передачи помещения нынешнему пользователю угрозы самопроизвольного обрушения архитектурных элементов выявлено не было. Это значит, что уничтожение декора на фасаде не имеет оснований.

Санкт-Петербург.Ру уточняет, что этот дом был построен в 1914 году. Он не внесен в реестр памятников, однако относится к числу исторических зданий и находится в зоне, где изменения фасада регулируется властями. «Вегас» же не предоставлял контролирующему органу проект работ.

В ближайшее время арендатор будет привлечен к административной ответственности. За нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия ему грозит штраф от 200 тыс. до 5 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Музей Тургенева на Остоженке отреставрируют к 200-летнему юбилею писателя
Аварийного жилья в стране меньше не становится
За время действия программы расселения образовалась новая очередь живущих в непригодных условиях
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017