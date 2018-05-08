Лепнину со львами сбили с исторического здания в Петербурге

Маскароны в виде львиных голов пропали с фасада исторического здания на 13-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Уже установлено, что фигуры сбили сотрудники ООО «Вегас». Компания арендует помещение на первом этаже. Кроме того, фирма сделала дверной проем на лицевом фасаде.

Как установила проверка, проведенная комитетом по государственному использованию и охране памятников истории и культуры, на момент передачи помещения нынешнему пользователю угрозы самопроизвольного обрушения архитектурных элементов выявлено не было. Это значит, что уничтожение декора на фасаде не имеет оснований.

Санкт-Петербург.Ру уточняет, что этот дом был построен в 1914 году. Он не внесен в реестр памятников, однако относится к числу исторических зданий и находится в зоне, где изменения фасада регулируется властями. «Вегас» же не предоставлял контролирующему органу проект работ.

В ближайшее время арендатор будет привлечен к административной ответственности. За нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия ему грозит штраф от 200 тыс. до 5 млн рублей.