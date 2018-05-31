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Более 100 зданий отремонтируют в Пскове к Ганзе-2019

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Более 100 зданий планируют отремонтировать в Пскове к Международным Ганзейским дням, которые пройдут в 2019 году. Речь идет о зданиях, расположенных на территории праздничного пространства. Об этом на сессии областного собрания сообщил врио губернатора Михаил Ведерников.

Как передает Псковская лента новостей, в общей сложности планируют капитально отремонтировать 109 зданий. Среди них 38 зданий являются объектами культурного наследия. На эти цели планируется получить 500 млн рублей в качестве поддержки федерального бюджета.

Также врио губернатора рассказал о том, что удалось получить средства в размере 750 млн рублей на завершение реконструкции стадиона «Машиностроитель», которому предстоит стать главной площадкой мероприятий Ганзы.

Помимо этого, властям необходимо будет проработать логистику для иностранных туристов, проанализировать гостиничный комплекс Пскова и транспортной доступности. Также планируется провести различные мероприятия по благоустройству городского пространства.

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