Псков готовится к Международным Александро-Невским чтениям

В Пскове завтра, 31 мая, начнутся IX Международные Александро-Невские чтения. В них примут участие преподаватели и школьники, священнослужители и военнослужащие, ученые и общественные деятели, работники музеев и члены исторических клубов.

Как уточняет Псковское агентство информации, тема мероприятия в этом году — «Святой благоверный князь Александр Невский — герой России на все времена». Предполагается, что на чтениях будут обсуждать военные правила, введенные Александром Невским, его образ в культуре.

Ожидается, что в рамках форума его участникам покажут документальный фильм Владимира Потресова «Ледовое побоище. По следам забытой экспедиции». А представление, посвященное событиям тех лет, будет продемонстрировано на закрытии чтений в Псковском кремле клубом исторической реконструкции «Псковская вольница».

По словам ответственного секретаря чтений Надежды Вальнер, за годы проведения конференции уже сложилась определенная концепция проведения мероприятия. Чтения расширили свои границы и вышли за пределы Пскова и России.