Депутат предлагает создать в Пскове «Диснейленд»

Народная избранница Юлия Пожидаева предложила создать в Пскове «Диснейленд» для отдыха детей и родителей.

Идея была высказана на заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления городской думы. Дискуссия развернулась вокруг установки сезонных аттракционов. Мэрия выдала десять разрешений на установку аттракционов, и сейчас разрабатывается порядок размещения батутов.

Депутаты указали, что аттракционы нельзя размещать на газонах. Власти сформируют рабочую группу для проработки вопроса об установке батутов и сезонных аттракционов, сообщает Псковское агентство информации.

Как сообщал портал iz.ru, в Пензенской области ребенок пострадал во время прыжков на батуте. Мальчик упал с плохо закрепленной конструкции на землю.