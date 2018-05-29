Монтаж инсталляции «Россия начинается здесь» остановили в Пскове

Суд приостановил монтаж инсталляции «Россия начинается здесь», которую временно убирали из-за разлива реки. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры увидело нарушение закона в существовании известного объекта.

Псковское отделение ВООПИиК обратилось в суд с иском об обязанности администрации воздержаться от установки металлической конструкции на набережной возле Кремля. Активисты считают, что появление инсталляции нарушает законодательство в сфере охраны культурного наследия. Они указывают, что конструкция является рекламной, тогда как постановление областного собрания депутатов ограничивает установку рекламы вблизи Кремля.

Суд вынес запрет на монтаж инсталляции «Россия начинается здесь» до окончательного разбирательства. Первое заседание по иску назначено на 7 июня, сообщает Псковская лента новостей.

Световая конструкция появилась на берегу реки Великой в 2017 году. Весной 2018 года, когда произошел разлив реки, инсталляцию временно убрали, повторный монтаж был запланирован на конец мая.