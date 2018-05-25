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Два музея Псковской области примут участие в фестивале «Интермузей-2018»

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На ХХ Международном фестивале «Интермузей-2018» московский Музей Победы представит проект «Территория Победы», в рамках которого Псковскую область представят два музея.

Проект организуют второй год подряд, и в этот раз Псковскую область будут представлять краеведческий музей Великих Лук и региональный военно-исторический музей. В общем проект охватывает 150 музеев по всей стране, сообщает Псковское агентство информации.

В ходе фестиваля Музей Победы представит на своем стенде презентации музеев из разных регионов страны, которые примут участие в проекте. Все вместе они образуют «Территорию Победы».

Фестиваль пройдет с 31 мая по 3 июня в Москве на ВДНХ. Тема фестиваля этого года «Музеи и общество».

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