IX Международные Александро-Невские чтения пройдут в Пскове

IX Международные Александро-Невские чтения «Святой благоверный князь Александр Невский — герой России на все времена» планируют провести в Пскове с 31 мая по 1 июня 2018 года. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В рамках мероприятия состоится поездка к памятнику Александра Невского, чтения, планерное заседание, торжественный концерт, работа секций. Церемония закрытия пройдет в Приказной палате Псковского кремля.

Кроме этого, состоится выставка картин, декоративно-прикладного творчества и фотовыставка, сообщает Псковская лента новостей.

Как рассказала начальник управления информационной общественностью ПсковГУ, ответственный секретарь чтений Надежда Вальнер, за годы проведения чтений сложилась определенная концепция проведения мероприятия. За это время чтениям удалось расширить свои границы и выйти за пределы Пскова и России.