Путепровод в Великих Луках строят с опережением графика

Строительство автодорожного путепровода в Великих Луках Псковской области завершится раньше намеченного срока. Об этом «Эху Москвы в Пскове» рассказал глава регионального комитета по транспорту Игорь Сильченков.

«Срок окончания работ был установлен на 19 октября 2018 года. Мы же постараемся сдать его ко Дню города Великие Луки — 25 августа. Таким образом, опережение графика составит около трех месяцев», — сказал чиновник.

На объекте продолжаются монтаж оснований проезжих частей и установка бортового камня. Рабочие занимаются армированием плиты проезжей части правого направления путепровода, а также бетонируют восемь участков из 11, передает «Псковская лента новостей».

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