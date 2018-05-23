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Путепровод в Великих Луках строят с опережением графика

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Строительство автодорожного путепровода в Великих Луках Псковской области завершится раньше намеченного срока. Об этом «Эху Москвы в Пскове» рассказал глава регионального комитета по транспорту Игорь Сильченков.

«Срок окончания работ был установлен на 19 октября 2018 года. Мы же постараемся сдать его ко Дню города Великие Луки — 25 августа. Таким образом, опережение графика составит около трех месяцев», — сказал чиновник.

На объекте продолжаются монтаж оснований проезжих частей и установка бортового камня. Рабочие занимаются армированием плиты проезжей части правого направления путепровода, а также бетонируют восемь участков из 11, передает «Псковская лента новостей».

Как писал портал iz.ru, строительство дальнего Западного обхода Краснодара начнется в следующем году. Новая трасса будет обслуживать городскую агломерацию и зоны перспективной застройки. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, необходимо дать возможность жителям края и гостям комфортно добираться к курортам, обеспечить подъезд к Крымскому мосту на высочайшем уровне.

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