Годовщину победы Петра I на Чудском озере отметили в Пскове

В Пскове торжественно отметили годовщину победы Петра I над шведской флотилией на Псковском, Теплом и Чудском озерах. Возле Псковской башни состоялся митинг-представление, посвященный событиям 1702–1704 годов.

По словам главы общественного совета проекта «Историческая память» Павла Дроздова, это событие является знаменательным не только для Пскова, но и для всего региона.

«До этого шведы делали здесь всё что хотели, а после боев безобразие это прекратилось», — цитирует Дроздова Псковская лента новостей.

Портал iz.ru сообщал о том, что завтра в Пскове начнутся IX международные Александро-Невские чтения.



