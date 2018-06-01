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Прокурор отверг связь предполагаемого организатора покушения на Бабченко с разведкой

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Фото: REUTERS/Volodymyr Hontar
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Борис Герман, которого подозревают в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, не сотрудничал с контрразведкой Украины. С таким заявлением выступил прокурор Руслан Кравченко.

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На заседании суда Герман заявил, что знал о готовящемся покушении на Бабченко, о чем доложил контрразведке Украины. Он также утверждает, что был в курсе инсценировки убийства журналиста.

В свою очередь, Кравченко опроверг эту информацию, отметив, что подозреваемый никогда не был агентом Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает телеканал «112 Украина».

Об убийстве Аркадия Бабченко стало известно вечером 29 мая. Информацию, распространенную в СМИ, подтвердили в МВД Украины. На следующий день СБУ объявила, что российский журналист жив, а покушение — инсценировка, целью которой являлась поимка реальных преступников.

Впоследствии был задержан предполагаемый организатор преступления Борис Герман, директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер». Суд санкционировал его арест сроком на два месяца.

Инсценировка покушения вызвала критику мирового сообщества. Так, резкой критике действия украинских властей подвергли «Репортеры без границ» и Международная федерация журналистов (МФЖ), а также ряд европейских государств.

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