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Лечащий врач Скрипалей не верил в их выздоровление

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Лечащий врач британского агента и бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, не рассчитывал на выздоровление пациентов. Реаниматолог Стивен Джукс и заведующий отделением интенсивной терапии больницы в Солсбери рассказали об этом СМИ.

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Об этом во вторник, 29 мая, передает Associated Press со ссылкой на репортаж Би–би-си, главными героями которой стали врачи окружной больницы Солсбери.

Полностью программа британской телекорпорации, посвященная лечению Скрипалей, выйдет в эфир 29 мая.

Врач–реаниматолог Стивен Джукс признался, что когда медики узнали, что мужчину и женщину отравили нервно–паралитическим веществом, то не думали, что пациенты выживут.

«Мы бы перепробовали все наши методы лечения. Мы оказали наилучшую клиническую помощь», – отметил он. Главный врач больницы в Солсбери Кристин Бланшард добавила, что долгосрочным прогнозом в отношении пострадавших медики не располагали.

4 марта в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.

Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к произошедшему. В РФ это категорически отрицают и настаивают на открытости расследования инцидента.

Сергей и Юлия Скрипали находятся в секретном убежище в Лондоне под охраной полиции. Факт их отравления вызывает недоверие и многочисленные споры в РФ. Российским дипломатам в Великобритании ни разу не удалось поговорить с ними.

Юлия Скрипаль 23 мая выпустила видеообращение, она рассказала о своем намерении вернуться в Россию и болезненном процессе выздоровления после отравления.

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