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Юлия Скрипаль заявила о желании вернуться в Россию‍

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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Юлия Скрипаль в видеообращении, записанном для агентства Reuters, заявила о намерении вернуться в Россию.

«Я хочу помогать моему отцу до его полного выздоровления. В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой, в мою страну», — заявила дочь экс-сотрудника ГРУ.

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Юлия Скрипаль также рассказала, что процесс выздоровления был очень медленным и болезненным. Девушка отметила, что посольство РФ в Великобритании предлагало ей помощь, однако сейчас она не хочет прибегать к услугам дипломатов.

В конце своего обращения 33-летняя Юлия Скрипаль поблагодарила сотрудников больницы в Солсбери и людей, которые обнаружили ее на улице после отравления. Сообщается, что сейчас она находится в секретном убежище в Лондоне под охраной полиции. Это ее первое появление перед публикой после выздоровления.

Британский шпион и бывший сотрудник Главного разведывательного управления РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия серьезно пострадали от нервно-паралитического газа. Они были обнаружены без сознания 4 марта в городе Солсбери. Британские власти без предъявления доказательств обвинили Россию в причастности к произошедшему. В РФ это категорически отрицают. Москва также неоднократно заявляла, что Лондон отказывается сотрудничать по этому делу и не предоставляет доступ к пострадавшим.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, нельзя исключать того, что власти Великобритании насильно удерживают Скрипалей. Она напомнила, что России почти на протяжении двух месяцев не дают доступа к ним.

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