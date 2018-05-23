Юлия Скрипаль заявила о желании вернуться в Россию‍

Юлия Скрипаль в видеообращении, записанном для агентства Reuters, заявила о намерении вернуться в Россию.

«Я хочу помогать моему отцу до его полного выздоровления. В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой, в мою страну», — заявила дочь экс-сотрудника ГРУ.

Юлия Скрипаль также рассказала, что процесс выздоровления был очень медленным и болезненным. Девушка отметила, что посольство РФ в Великобритании предлагало ей помощь, однако сейчас она не хочет прибегать к услугам дипломатов.

В конце своего обращения 33-летняя Юлия Скрипаль поблагодарила сотрудников больницы в Солсбери и людей, которые обнаружили ее на улице после отравления. Сообщается, что сейчас она находится в секретном убежище в Лондоне под охраной полиции. Это ее первое появление перед публикой после выздоровления.

Британский шпион и бывший сотрудник Главного разведывательного управления РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия серьезно пострадали от нервно-паралитического газа. Они были обнаружены без сознания 4 марта в городе Солсбери. Британские власти без предъявления доказательств обвинили Россию в причастности к произошедшему. В РФ это категорически отрицают. Москва также неоднократно заявляла, что Лондон отказывается сотрудничать по этому делу и не предоставляет доступ к пострадавшим.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, нельзя исключать того, что власти Великобритании насильно удерживают Скрипалей. Она напомнила, что России почти на протяжении двух месяцев не дают доступа к ним.