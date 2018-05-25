Посольство России потребовало от Британии извинений из-за «дела Скрипаля»

Лондон должен принести извинения за необоснованные обвинения в связи с отравлением британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом заявил пресс-секретарь посольства России в Великобритании.

Он также подчеркнул, что с момента выдвинутых королевством бездоказательных обвинений якобы в причастности к инциденту РФ прошло три месяца.

Скрипалей нашли без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. Лондон, не предоставив никаких доказательств, заявил, что их отравили нервно-паралитическим веществом группы «Новичок» российского производства. Москва, в свою очередь, отвергает все обвинения и требует открытого и независимого расследования.

10 апреля из больницы выписали Юлию, а 18 мая был выписан Сергей Скрипаль. При этом британские власти не оповестили Россию о выписке ее граждан. Информацию о ходе расследования Лондон старается скрыть.

23 мая СМИ опубликовали первое видеообращение Юлии Скрипаль, в котором девушка, в частности, заявила, что намерена вернуться на родину.