Вассерман сравнил видеообращение Юлии Скрипаль с речами заложников ИГ

Победитель интеллектуальных игр, политический консультант Анатолий Вассерман нашел сходство в видеообращении Юлии Скрипаль с речами заложников террористов. Об этом он рассказал в авторской программе «Открытым текстом».

Кроме того, он отметил, что если судить по некоторым оборотам, то можно сделать вывод, что текст, проговоренный Юлией Скрипаль, был написал на английском языке, а затем переведен на русский язык, причем кем-то англоговорящим.

«На русский, похоже, не Юлия переводила, а кто-то с родным английским. Да и шрам на горле — след от трахеотомии, то есть прорези для вставки дыхательной трубки, в данном случае для долгой искусственной вентиляции лёгких — любая женщина постаралась бы скрыть, но в записи он выставлен напоказ. Зачем?» – интересуется Вассерман.

«Единственное, на что похоже обращение Юлии Сергеевны — видеозаписи заложников запрещенной в России ИГИЛ. Они тоже произносят заученный текст перед камерой, нацеленной террористами», — приводит слова Вассермана РЕН ТВ.

Полный комментарий Анатолия Вассермана по обращению дочери британского агента Сергея Скрипаля выйдет в программе «Открытым текстом» в эфире телеканала iz.ru вечером в пятницу, 25 мая.

23 мая было опубликовано видеообращение Юлии Скрипаль. В нем она, в частности, заявила, что рассчитывает вернуться в Россию в долгосрочной перспективе, и рассказала о помощи, которую ей предлагало посольство РФ, но отметила, что пока в ней не нуждается.

Отношения Москвы и Лондона обострились на фоне инцидента в Солсбери, где 4 марта было совершено покушение на британского агента и бывшего сотрудника Главного разведуправления РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Женщину выписали из больницы 10 апреля, а через месяц с небольшим — ее отца.