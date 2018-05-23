Юлия Скрипаль записала первое видеообращение с момента отравления

Юлия Скрипаль, дочь британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля, записала первое видеообращение с момента отравления в британском Солсбери, передает Sky News.

Она отметила, что в долгосрочной перспективе хотела бы вернуться в Россию. Также девушка призналась, что процесс выздоровления был болезненным.

«Нам очень повезло, что мы оба пережили эту попытку убийства. Наше выздоровление было медленным и очень болезненным», — сказала она.

33-летняя Юлия Скрипаль была в коме на протяжении 20 дней, передает агентство Reuters. Сейчас она находится под защитой Великобритании. Место, где записывалось заявление дочери Скрипаля, засекречено.

Скрипалей нашли без сознания в Солсбери 4 марта. Лондон бездоказательно обвинил в нападении Москву, Россия неоднократно опровергала данные обвинения, называя их голословными. По версии британской стороны, пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом группы «Новичок».

10 апреля из больницы выписали Юлию, а 18 мая был выписан Сергей Скрипаль. При этом, как отмечали ранее в российском посольстве, Лондон не оповестил Москву о выписке российских граждан, а о происходящем дипломаты узнали из прессы.