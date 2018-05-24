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В Скотленд–Ярде заявили о нежелании Юлии Скрипаль давать интервью

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Фото: Global Look Press/Dinendra Haria
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В полиции Лондона заявили в четверг, 24 мая, что Юлия Скрипаль, по версии британской стороны отравленная 4 марта в Солсбери вместе со своим отцом — британским агентом и бывшим сотрудником Главного разведывательного управления РФ (ГРУ) Сергеем Скрипалем, больше не хочет давать интервью.

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«Она не хочет больше давать интервью», — заявили в Скотленд-Ярде, передает ТАСС. В полиции добавили, что Скрипаль выбрала запись видеообращения, так как поступает «огромное количество запросов на интервью».

В полиции добавили, что не могут делать заявления от имени гражданки России Юлии Скрипаль, отмечает РЕН ТВ.

В среду Скрипаль записала первое видеообращение с момента отравления в британском Солсбери.

Она заявила, что в долгосрочной перспективе хотела бы вернуться в Россию, и призналась, что процесс выздоровления был болезненным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это видео, отметил, что у Москвы нет оснований доверять этой записи, так как неизвестно, по собственной воле или нет женщина записала ее.

Отношения Москвы и Лондона обострились на фоне инцидента в Солсбери, где 4 марта было совершено покушение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Женщину выписали из больницы 10 апреля, а через месяц с небольшим ее отца. 

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