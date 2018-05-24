Эксперт-физиогномист отметил заученость текста Юлии Скрипаль в видеообращении

Психолог и физиогномист Светлана Фетисова, которая специализируется на распознавании эмоций людей по их лицам, проанализировала видеообращение дочери британского шпиона и бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля Юлии.

Как сообщает «Пятый канал», у эксперта сложилось впечатление, что женщина опасалась сказать лишнего.

«Мало эмоций. Когда человек переживает столько всего, у нее должны быть эмоции. Она некоторые фразы даже не прочувствовала, она просто по заученному тексту шла. Не пойму, то ли она сама по себе держит в себе эти эмоции, либо у нее был текст, который надо было обязательно проговорить. В конце она больше эмоционально раскрывалась. Но всё пыталась удержать в себе, минимально выдавать эмоции и максимально удерживать в себе информацию», — отметила эксперт.

Как правило, для записи подобных видео текст готовится заранее, однако остается непонятным, кто стал его автором — было ли это желание самой Юлии, или текст написал другой человек. Как отметила Фетисова, на видео заметно, как Юля «вовлекалась в материал», когда рассказывала о состоянии здоровья, однако же основной ее задачей, как считает физиогномист, было проговорить написанное и закончить побыстрее видеозапись.

Ранее, 24 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, заявил, что нет никакой гарантии в том, что на Скрипаль не оказывалось давление. В том, что женщина самостоятельно подготовила текст для видеообращения, усомнилась и ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль.

Обращение Юлии Скрипаль было опубликовано 23 мая. В нем она рассказала, что не нуждается в помощи российской стороны, однако отметила, что в долгосрочной перспективе планирует вернуться на родину. Также женщина рассказала о процессе выздоровления после инцидента.

Британский агент экс-сотрудник Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. В произошедшем Лондон обвинил Москву, заявив, что якобы Россия разрабатывала нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое использовалось при отравлении.

В Москве обвинения отвергли, указав на их бездоказательность.