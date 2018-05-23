Виктория Скрипаль прокомментировала первое видеообращение Юлии

Племянница британского агента и экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль прокомментировала первое после инцидента в Солсбери видеообращение дочери разведчика Юлии.

Виктория заподозрила двоюродную сестру в том, что ей выдали текст, который та впоследствии зачитала.

«Она сказала, что это покушение на убийство и она не хочет принять помощь российского посольства. И тут же она говорит, что хочет вернуться в Россию», — сказал Виктория, сообщает РЕН ТВ.

Но в России также заведено дело о нападении на Скрипалей, напомнила Виктория. По ее мнению, возможно, Юлия не хочет встречаться с российским консулом, потому что ей не дают такой возможности.

Скрипалей нашли без сознания в Солсбери 4 марта. Лондон бездоказательно обвинил в нападении Москву, Россия неоднократно опровергала данные обвинения, называя их голословными. По версии британской стороны, пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом группы «Новичок».

10 апреля из больницы выписали Юлию, а 18 мая был выписан Сергей Скрипаль. При этом, как отмечали ранее в российском посольстве, Лондон не оповестил Москву о выписке российских граждан, а о происходящем дипломаты узнали из прессы.

Ранее 23 мая стало известно о первом видеообращении Юлии Скрипаль с момента отравления. В нем она отметила, что в долгосрочной перспективе хотела бы вернуться в Россию. Также девушка призналась, что процесс выздоровления был болезненным.