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В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль

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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Нет никакой гарантии, что на Юлию Скрипаль не оказывается давление, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не можем быть до конца уверены, не оказывается ли на нее давление и делала ли она эти заявления по своей воле», — сказал пресс-секретарь президента России.

23 мая появилось первое видеообращение Юлии Скрипаль, дочери британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля, покушение на которого было совершено в Солсбери. В нем девушка, в частности, заявила, что намерена вернуться на родину.

После публикации записи посольство России в Лондоне выразило озабоченность относительно условий, в которых содержится Юлия. В дипмиссии полагают, что в своем обращении девушка зачитывала текст, который является переводом с английского оригинала, написанного носителем языка.

4 марта Скрипалей нашли без сознания в английском городе Солсбери. Лондон, не представив никаких доказательств, заявил, что их отравили нервно-паралитическим веществом группы «Новичок» российского производства. Москва в свою очередь отвергает все обвинения и требует открытого и независимого расследования.

10 апреля из больницы выписали Юлию, а 18 мая был выписан Сергей Скрипаль. При этом британские власти не оповестили Россию о выписке ее граждан, а информацию о ходе расследования Лондон старается скрыть.

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