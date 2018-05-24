В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Нет никакой гарантии, что на Юлию Скрипаль не оказывается давление, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы не можем быть до конца уверены, не оказывается ли на нее давление и делала ли она эти заявления по своей воле», — сказал пресс-секретарь президента России.
23 мая появилось первое видеообращение Юлии Скрипаль, дочери британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля, покушение на которого было совершено в Солсбери. В нем девушка, в частности, заявила, что намерена вернуться на родину.
После публикации записи посольство России в Лондоне выразило озабоченность относительно условий, в которых содержится Юлия. В дипмиссии полагают, что в своем обращении девушка зачитывала текст, который является переводом с английского оригинала, написанного носителем языка.
4 марта Скрипалей нашли без сознания в английском городе Солсбери. Лондон, не представив никаких доказательств, заявил, что их отравили нервно-паралитическим веществом группы «Новичок» российского производства. Москва в свою очередь отвергает все обвинения и требует открытого и независимого расследования.
10 апреля из больницы выписали Юлию, а 18 мая был выписан Сергей Скрипаль. При этом британские власти не оповестили Россию о выписке ее граждан, а информацию о ходе расследования Лондон старается скрыть.