Посольство России обеспокоилось условиями содержания Юлии Скрипаль

Видеообращение дочери британского агента и экс-сотрудника Главного разведывательного управления России (ГРУ) Сергея Скрипаля Юлии усиливает озабоченность относительно условий, в которых она содержится. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне.

В дипмиссии полагают, что в своем видеообращении девушка зачитывала текст, являвшийся переводом с английского оригинала, написанного носителем языка, сообщает «РИА Новости».

«Британия должна дать российским консулам возможность пообщаться с Юлией Скрипаль напрямую», — заявили в посольстве. Дипломаты также отметили, что рады видеть, что она жива и в порядке.

Скрипалей нашли без сознания в Солсбери 4 марта. Лондон бездоказательно обвинил в нападении Москву, Россия неоднократно опровергала данные обвинения, называя их голословными. По версии британской стороны, пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом группы «Новичок».

10 апреля из больницы выписали Юлию, а 18 мая был выписан Сергей Скрипаль. При этом, как отмечали ранее в российском посольстве, Лондон не оповестил Москву о выписке российских граждан, а о происходящем дипломаты узнали из прессы.

Ранее, 23 мая, стало известно о первом видеообращении Юлии Скрипаль с момента отравления. В нем она отметила, что в долгосрочной перспективе хотела бы вернуться в Россию. Также девушка призналась, что процесс выздоровления был болезненным.