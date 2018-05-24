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Кремль усомнился в степени свободы Юлии Скрипаль

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Фото: ТАСС/Dylan Martinez
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Степень свободы Юлии Скрипаль, видеообращение которой было опубликовано 23 мая, вызывает вопросы в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, у Москвы нет оснований доверять этой записи, так как неизвестно, по собственной воле или нет женщина записала ее.

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«Мы по-прежнему не знаем, в каком состоянии находится Юлия Скрипаль, мы не знаем, где она находится, в каких условиях, кем и какие в отношении нее предпринимаются действия, насколько обеспечиваются ее права, насколько она дееспособна», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что в целом инцидент с покушением в Солсбери расценивается Москвой как международная провокация, которую развязала Великобритания.

23 мая было опубликовано видеообращение Юлии Скрипаль. В нем она, в частности, заявила, что рассчитывает вернуться в Россию в долгосрочной перспективе. Она также рассказала о помощи, которую ей предлагало посольство РФ, но отметила, что пока в ней не нуждается.

Отношения Москвы и Лондона обострились на фоне инцидента в Солсбери, где 4 марта было совершено покушение на британского агента и бывшего сотрудника Главного разведуправления РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Женщину выписали из больницы 10 апреля, а через месяц с небольшим ее отца. Оба они находятся в Соединенном Королевстве, власти которого скрывают информацию об их местонахождении и состоянии здоровья. Лондон утверждает, что к их отравлению нервно-паралитическим веществом причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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