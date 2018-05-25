Путин призвал прекратить разговоры вокруг «дела Скрипаля»

Комментируя ситуацию вокруг «дела Скрипаля», президент РФ Владимир Путин призвал прекратить разговоры на эту тему. Об этом он заявил на встрече с руководителями международных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме.

Путин заявил о необходимости совместного расследования обстоятельств отравления Скрипалей или прекращения разговоров на эту тему, «потому что они ни к чему, кроме ухудшения отношений, не ведут». Он также усомнился в использовании боевого отравляющего вещества, поскольку после применения подобных веществ человек погибает.

«Я не специалист по боевым отравляющим веществам, но насколько я себе представляю, если применяется боевое отравляющее вещество, то жертвы этого нападения погибают на месте, практически немедленно. Ничего этого не произошло, сам Скрипаль и его дочь живы и выписались из больницы. И дочь его выглядит вполне прилично, все живы и здоровы», — отметил президент.

Юлия Скрипаль 23 мая выпустила видеообращение, записанное для агентства Reuters. Это стало первым ее появлением перед публикой после выздоровления. Девушка рассказала о своем намерении вернуться в Россию и болезненном процессе выздоровления после отравления.

Ранее сообщалось, что Сергей и Юлия Скрипали находятся в секретном убежище в Лондоне под охраной полиции. Факт их отравления вызывает недоверие и многочисленные споры в РФ. Британские власти не предоставляют доступа к материалам расследования дела. Кроме того, российским дипломатам в Великобритании ни разу не удалось поговорить с ними.

«Российские граждане так или иначе удерживаются в Великобритании от контактов, возможно, и силовым методом, в неизвестном месте и в неизвестном состоянии», — сказала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат также добавила, что Москва не имеет ни малейшего представления о состоянии здоровья Скрипалей.

Британский шпион и бывший сотрудник Главного разведывательного управления РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия серьезно пострадали от нервно-паралитического газа. Они были обнаружены без сознания 4 марта в городе Солсбери. Британские власти без предъявления доказательств обвиняют Россию в причастности к произошедшему. В РФ это категорически отрицают и настаивают на открытости расследования этого инцидента.