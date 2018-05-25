Захарова прокомментировала результаты расследования катастрофы MH17

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США не предоставили снимки со спутников, о наличии которых сообщалось сразу после катастрофы малазийского Boeing MH17 на Востоке Украины в июле 2014 года.

Кроме того, она подчеркнула, что следствие не желает всерьез рассматривать материалы от РФ, что подтверждает выводы об идеологической заданности поиска виновных, говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИДа.

Она также обратила внимание на отказ нидерландской стороны «дать оценку коренному обстоятельству, приведшему к трагедии, — самому факту незакрытия украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданской авиации над зоной внутреннего конфликта».

МИД РФ ранее заявил, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing, обнародованные международной Совместной следственной группой (ССГ), голословны и вызывают сожаление.

Минобороны РФ посчитало, что СГГ при расследовании обстоятельств катастрофы не учитывает или вовсе отвергает показания очевидцев.

Самолет «Малазийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на востоке Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек.