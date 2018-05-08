Канадский наставник Медведевой рассказал о ее тренировках

Канадский тренер Брайан Орсер, с которым уже начала работу российская фигуристка Евгения Медведева, рассказал, что в группе у Этери Тутберидзе у двукратной чемпионки мира не было права голоса.

Тренер отметил, что раньше Медведевой говорили, что она должна делать, указывали на порядок прыжков и их расположение, а «ей нужно было право голоса» о своем катании.

«Ей нужно право голоса по поводу собственного катания. Мы обсуждали музыку, направление, в котором хотим двигаться. Раньше у нее не было такой роскоши», — приводит слова канадского тренера icenetwork.com.

«Она сказала мне, что раньше ей говорили: «Делаешь то-то, вот порядок твоих прыжков, вот их расположение», — поделился Орсер, передает «Газета.ру».

В начале мая стало известно, что Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе после 11 лет совместной работы и уехала из России, чтобы тренироваться у канадца Брайана Орсера. Бывший тренер спортсменки Тутберидзе заявила, что Медведева якобы обиделась, что та не стала еще на год оставлять фигуристку Алину Загитову в юниорах.

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