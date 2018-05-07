Фигуристка Евгения Медведева продолжит выступать за сборную России
Фигуристка Евгения Медведева продолжит выступать за сборную России, приводит ТАСС слова генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана.
«Евгения приехала в федерацию, сейчас мы общаемся, обсуждаем ее решение, дальнейшие планы», — сообщил директор федерации. По его словам, спортсменка совершенно точно будет выступать в составе сборной России.
На сайте федерации вскоре опубликуют интервью с Евгенией Медведевой, добавил Коган.
Ранее 7 мая Медведева сообщила, что уходит от своего тренера Этери Тутберидзе.
СМИ еще в начале мая сообщали, что Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе после 11 лет совместной работы и уехала из России, чтобы тренироваться у канадца Брайана Орсера.
Бывший тренер спортсменки Тутберидзе заявила, что Медведева якобы обиделась, что та не стала еще на год оставлять фигуристку Алину Загитову в юниорах. В результате олимпийской чемпионкой в 2018 году стала 15-летняя Загитова, оставив Медведеву на втором месте.
Ранее президент Федерации фигурного катания Армении (ФФКА) Мелания Степанян опровергла слухи о том, что Евгения Медведева может начать выступать за Армению.