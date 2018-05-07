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Фигуристка Евгения Медведева продолжит выступать за сборную России

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Фигуристка Евгения Медведева продолжит выступать за сборную России, приводит ТАСС слова генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана.

«Евгения приехала в федерацию, сейчас мы общаемся, обсуждаем ее решение, дальнейшие планы», — сообщил директор федерации. По его словам, спортсменка совершенно точно будет выступать в составе сборной России.

На сайте федерации вскоре опубликуют интервью с Евгенией Медведевой, добавил Коган.

Ранее 7 мая Медведева сообщила, что уходит от своего тренера Этери Тутберидзе.

СМИ еще в начале мая сообщали, что Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе после 11 лет совместной работы и уехала из России, чтобы тренироваться у канадца Брайана Орсера.

Бывший тренер спортсменки Тутберидзе заявила, что Медведева якобы обиделась, что та не стала еще на год оставлять фигуристку Алину Загитову в юниорах. В результате олимпийской чемпионкой в 2018 году стала 15-летняя Загитова, оставив Медведеву на втором месте.

Ранее президент Федерации фигурного катания Армении (ФФКА) Мелания Степанян опровергла слухи о том, что Евгения Медведева может начать выступать за Армению.

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