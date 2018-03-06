Фигуристка Евгения Медведева отрицает уход от тренера‍

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, россиянка Евгения Медведева прокомментировала слухи об уходе от тренера и намерении выступать за другую страну.

«Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор», — цитируют фигуристку на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Она попросила работников СМИ не выдумывать то, чего не было, а также оставить ее в покое.

Ранее тренер российской фигуристки Этери Тутберидзе также опровергла данные сообщения.

О том, что Медведева намерена покинуть Тутберидзе и уйти к другому специалисту, сообщило издание SNC. По данным журналистов, причиной этого мог стать конфликт.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане.