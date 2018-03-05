Тренер Медведевой опровергла сообщения СМИ о ее планах выступать за другую страну

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Этери Тутберидзе опровергла сообщения СМИ об уходе от нее спортсменки и желании россиянки выступать за другую страну.

«Вот видите как… И я, и Медведева слышим это впервые от вас», –– сказала тренер «Спорт Экспрессу».

Сама спортсменка также призвала журналистов «не выдумывать».

«Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать», –– приводится заявление Медведевой на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее SNC сообщило, что Медведева намерена покинуть Тутберидзе и уйти к другому специалисту, возможно, иностранному.

Издание утверждало, что у фигуристки возник конфликт с Тутберидзе.

Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане.