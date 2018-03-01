Евгения Медведева рассказала о своих эмоциях после Олимпиады

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью «Известиям» рассказала, какие чувства испытывает после выступления на зимних Олимпийских играх, которые прошли с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане. Спортсменка призналась, что представляла себе Олимпийскую деревню абсолютно другой.

«Я думала, она меньше — и сама площадь этой деревни, и дома в ней. А оказалось, мы живем прямо в городе. В большом олимпийском городе… Что-то похоже на московские жилищные комплексы», — поделилась фигуристка.

Медведева сообщила, что в начале олимпийского сезона ей пришлось изменить программу своего выступления перед первыми этапами Гран-при. В результате спортсменка выступала в образе Анны Карениной.

«Программа ставилась очень быстро, и в роль Анны Карениной я вжилась почти сразу… Для нас стало ясно, что Анна Каренина нам подходит лучше. Вроде так оно и получилось — результаты доказали правильность нашего выбора», — отметила Медведева.

Фигуристка заверила, что намерена продолжить карьеру и принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. После чемпионата мира в Милане в карьере спортсменки будет месячный перерыв — за это время Медведева рассчитывает восстановить силы, после чего она продолжит готовиться к этапам Гран-при, а также чемпионатам России, Европы и мира.

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«В роль Анны Карениной я вжилась почти сразу»