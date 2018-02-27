Фигуристка Медведева рассказала о планах после возвращения с ОИ-2018

Российская фигуристка Евгения Медведева, завоевавшая серебро Игр-2018 в женском одиночном фигурном катании, рассказала о планах на ближайшее будущее после возвращения из Пхёнчхана.

«Я хочу немного перевести дух и дальше работать», — заявила Медведева в комментарии RT.

Ближайший международный турнир по фигурному катанию — чемпионат мира — пройдет с 19 по 25 марта в Милане.

Как писал портал iz.ru, ранее Медведева рассказала, какая героиня вдохновила ее во время подготовки произвольной программы на Олимпиаду-2018.