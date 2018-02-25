Фигуристка Загитова рассказала о своей мечте получить собаку

Российская фигуристка Алина Загитова, которая завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх 2018 года, рассказала, что ее мечтой является собака породы акита–ину из фильма «Хатико».

По словам спортсменки, перед соревнованиями она была на сборах в Японии и увидела журнал, где были фотографии собак данной породы.

«Мне эти собачки сразу понравились. Я очень захотела, чтобы у меня тоже был такой преданный друг», — цитирует Загитову пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, передает «Газета.ру».

15-летняя Алина Загитова 23 февраля принесла России первое золото Игр-2018. Серебряная медаль досталась Евгении Медведевой, бронза — у канадки Кейтлин Осмонд.