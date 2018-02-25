Олимпийская чемпионка Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку

Обладательница золотой медали Игр в Пхёнчхане в женском одиночном катании Алина Загитова выразила благодарность болельщикам и членам своей команду за оказанную поддержку. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

15-летняя Алина Загитова 23 февраля принесла России первое золото Игр-2018. Серебряная медаль досталась Евгении Медведевой, бронза — у канадки Кейтлин Осмонд.

Американская фигуристка Тара Липински отметила колоссальный успех Загитовой и сравнила ее с главой компании Space X Илоном Маском. По словам олимпийской чемпионки из США, россиянка, как и миллиардер, делает вещи, которые никто никогда не делал ранее.