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Олимпийская чемпионка Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку

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Фото: REUTERS
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Обладательница золотой медали Игр в Пхёнчхане в женском одиночном катании Алина Загитова выразила благодарность болельщикам и членам своей команду за оказанную поддержку. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

15-летняя Алина Загитова 23 февраля принесла России первое золото Игр-2018. Серебряная медаль досталась Евгении Медведевой, бронза — у канадки Кейтлин Осмонд.

Американская фигуристка Тара Липински отметила колоссальный успех Загитовой и сравнила ее с главой компании Space X Илоном Маском. По словам олимпийской чемпионки из США, россиянка, как и миллиардер, делает вещи, которые никто никогда не делал ранее.

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