«В роль Анны Карениной я вжилась почти сразу»

Соревнования в женском одиночном фигурном катании стали гвоздем программы ХХIII зимних Олимпийских игр не только для российских болельщиков, но и для всей мировой спортивной общественности. Сначала Евгения Медведева и Алина Загитова внесли ощутимый вклад в завоевание нашей командой серебряных медалей. А затем разыграли между собой первое и второе места в личном первенстве, обновив мировые рекорды по числу набранных баллов.

С минимальным перевесом золото выиграла Алина Загитова, но для пережившей травму и двухмесячное восстановление Евгении Медведевой добытое серебро стало настоящим успехом. После завершения соревнований в Канныне двукратная чемпионка мира дала эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказала, почему в начале олимпийского сезона ей пришлось изменить программу своего выступления, а также о недовольстве своей физической формой после травмы и самом сложном выпускном экзамене в школе.

— В прошлом году из-за травмы вы были вынуждены пропустить ряд турниров. Не будь ее, в плане сложности программы вы бы готовились к Олимпиаде по-другому?

— Сейчас я уже даже не вспоминаю, как мы с тренерами и хореографом видели нашу подготовку к Олимпиаде в начале сезона — когда не могли предположить, что мне на время придется прервать выступления. Не хочу рассуждать в сослагательном наклонении. Я рада, что сумела выступить на максимуме своих возможностей в тех условиях, которые сложились. Теперь хочу смотреть вперед и готовиться к следующим соревнованиям.

— Вы довольны тем, насколько быстро произошло ваше восстановление?

— Считаю, что в сложившейся ситуации сумела максимально быстро восстановиться — насколько это возможно. Хотя еще в январе на чемпионате Европы в Москве была недовольна своим состоянием. То, что набрана оптимальная форма, почувствовала только тогда, когда вышла с произвольной программы на Олимпийских играх.

— Когда в сентябре программу изменили и перешли на «Анну Каренину», вы сразу ее прочувствовали?

— Фактически да. Так и было. Программа ставилась очень быстро, и в роль Анны Карениной я вжилась почти сразу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Сложно было решиться перейти на нее уже перед первыми этапами Гран-при?

— Мы поняли, что предыдущая программа «не пошла». Для нас стало ясно, что Анна Каренина нам подходит лучше. Вроде так оно и получилась — результаты доказали правильность нашего выбора.

— Как вообще удалось вытянуть столь сложный сезон?

— Я всегда стараюсь быть выше обстоятельств. И здесь нет ничего невозможного, когда с тобой работает такой тренерский состав в лице Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова, нашего хореографа Даниила Глейхенгауза, руководства и коллектива моей школы «Самбо-70». И главное, что была поддержка моих мамы и бабушки, которые каждый день живут фигурным катанием. Они были рядом и на этой Олимпиаде, приехав в Корею по программе P&G «Спасибо, мама!». Очень рада, что им была предоставлена такая возможность. Нахождение близких людей рядом во время Олимпиады позволило мне показать всё, что я могу на данный момент.

— Вы побывали на чемпионатах мира в Бостоне и Хельсинки, на чемпионате Европы в Остраве, командном мировом первенстве в Токио и на множестве зарубежных этапов Гран-при. Чем отличается атмосфера на Олимпиаде?

— Очень многим. Самое необычное, что Олимпийская деревня мне представлялась абсолютно другой. Я думала, она меньше — и сама площадь этой деревни, и дома в ней. А оказалось, мы живем прямо в городе. В большом олимпийском городе (смеется). Что-то похоже на московские жилищные комплексы.

— А вы сами в каком районе Москвы выросли?

— Родилась в районе Алексеевской. Сейчас живу в Ясенево, поскольку катаюсь там неподалеку.

— Что самое яркое из событий этой Олимпиады вы можете вспомнить?

— Выкрики с трибун в мою поддержку — это самое яркое, что остается в памяти.

— Вслушиваетесь в их содержание, когда уходите со льда и ждете объявления оценок?

— Да, всегда слушаю. В Канныне особо запомнились те слова, которые, к сожалению, нашим олимпийцам нельзя произносить до завершения Олимпийских игр (интервью состоялось за сутки до церемонии закрытия Олимпиады и решения исполкома МОКа о продлении отстранения ОКР. — «Известия»).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Помимо фигурного катания, посещали еще какие-то соревнования на этой Олимпиаде?

— Нет, не довелось. Для меня официальная часть Олимпиады закончилась только за два дня до закрытия. Но утром, в последний день Игр, у нас были показательные выступления, поэтому я готовилась к ним. И ни на что не успела сходить. Но за шорт-треком и конькобежным спортом следила по телевизору. И посмотрела марафон лыжников на 50 км — очень переживала за наших ребят.

— Вы упомянули училище «Самбо-70», где вы тренируетесь и которое закончили прошлым летом. Какой школьный предмет давался вам сложнее всего?

— Биология. А самым легким предметом для меня была математика. Мне вообще технические предметы даются легче, чем гуманитарные. Правда, сдавала я ЕГЭ — это далось сложно (смеется). Если честно, очень сложно. Но у меня получилось.

— Вы уже сказали, что планируете продолжать карьеру и выступить на Играх-2022 в Пекине. Даже на один год не будете брать перерыв?

— После чемпионата мира в Милане у меня будет перерыв в карьере — летний отдых, как обычно, у меня бывает после сезона. Это всё, что у меня запланировано. Обычно мне нужно в районе месяца, чтобы отдохнуть. А на сам следующий сезон никаких пауз — ни на этапы Гран-при, ни тем более на чемпионаты России, Европы и мира.

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