Прямой эфир

Медведев вручил олимпийцам-призерам ключи от призовых иномарок

0
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские спортсмены, завоевавшие медали на Олимпиаде-2018, получили ключи от автомобилей. В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, представители спортивных федераций, олимпийцы и их тренеры.

Золотых призеров наградили автомобилями BMW X6, серебряные медалисты получили BMW X5, а спортсменам, завоевавшим бронзу, достались BMW X4. Всего спортсменам вручили 46 автомобилей, передает ТАСС.

Олимпиада прошла в южнокорейском Пхёнчхане в период с 9 по 25 февраля. Сборная России была отстранена от участия в Играх из-за допингового скандала. К соревнованиям были допущены отдельные атлеты из России.

Российские спортсмены завоевали 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин об олимпийцах: можно забрать атрибутику, но не характер
Олимпийские призеры получили госнаграды из рук президента

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017