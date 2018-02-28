Медведев вручил олимпийцам-призерам ключи от призовых иномарок

Российские спортсмены, завоевавшие медали на Олимпиаде-2018, получили ключи от автомобилей. В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, представители спортивных федераций, олимпийцы и их тренеры.

Золотых призеров наградили автомобилями BMW X6, серебряные медалисты получили BMW X5, а спортсменам, завоевавшим бронзу, достались BMW X4. Всего спортсменам вручили 46 автомобилей, передает ТАСС.

Олимпиада прошла в южнокорейском Пхёнчхане в период с 9 по 25 февраля. Сборная России была отстранена от участия в Играх из-за допингового скандала. К соревнованиям были допущены отдельные атлеты из России.

Российские спортсмены завоевали 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.

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