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Путин отметил мастерство Загитовой и Медведевой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Олимпиада молодых
Каковы итоги заключительной спортивной недели и всех Игр для российской сборной

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград олимпийским призерам лично поздравил российских фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву. 

Глава государства отметил филигранную технику и высокое исполнительское мастерство спортсменок. Он подчеркнул, что девушки «взяли недостижимую для соперников высоту». 

«Они, без преувеличения, не только порадовали всех своих болельщиков, но и поразили весь мир своей филигранной техникой и вдохновенным исполнением», — сказал Путин.

Загитова получила золотую медаль в одиночном женском фигурном катании, а Медведева заняла вторую ступеньку пьедестала в этом же виде соревнований.

Как писал портал iz.ru, Путин в своей речи на церемонии вручения госнаград медалистам Олимпиады заявил, что российские атлеты выступили «очень ярко» и доказали, что «характер забрать невозможно» в отличие от атрибутики.

Олимпийские игры состоялись в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Спортсмены из России выступали на соревнованиях под нейтральным флагом. Подробная информация об итогах соревнований доступна в сюжете портала iz.ru. 

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