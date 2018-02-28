Путин отметил мастерство Загитовой и Медведевой

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград олимпийским призерам лично поздравил российских фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву.

Глава государства отметил филигранную технику и высокое исполнительское мастерство спортсменок. Он подчеркнул, что девушки «взяли недостижимую для соперников высоту».

«Они, без преувеличения, не только порадовали всех своих болельщиков, но и поразили весь мир своей филигранной техникой и вдохновенным исполнением», — сказал Путин.

Загитова получила золотую медаль в одиночном женском фигурном катании, а Медведева заняла вторую ступеньку пьедестала в этом же виде соревнований.

Как писал портал iz.ru, Путин в своей речи на церемонии вручения госнаград медалистам Олимпиады заявил, что российские атлеты выступили «очень ярко» и доказали, что «характер забрать невозможно» в отличие от атрибутики.

Олимпийские игры состоялись в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Спортсмены из России выступали на соревнованиях под нейтральным флагом. Подробная информация об итогах соревнований доступна в сюжете портала iz.ru.