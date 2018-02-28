Путин об олимпийцах: можно забрать атрибутику, но не характер

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских олимпийцев, которые доказали, что забрать можно любую атрибутику, но только не характер.

«Другие спортсмены выступали, сказали о том, что у нас много чего забрали. Но действительно, забрать можно всё что угодно, любую атрибутику. Но характер забрать невозможно, и вы это доказали», — подчеркнул российский президент.

Путин добавил, что олимпийцы доказали это своим отношением к делу, выступив «очень ярко и красиво».

Российские спортсмены завоевали на Олимпиаде-2018 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.

Между тем, как писал портал iz.ru, сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации.